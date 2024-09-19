В Крыму продолжат подсчитывать ущерб от действий Украины

Парламент Крыма нового созыва продолжит практику подсчета ущерба, нанесенного полуострову Киевом, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу парламента Владимира Константинова.

По его словам, сохранена рабочая группа по определению ущерба, нанесенного нам Украиной. Она будет усилена новыми кадрами.

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Константинов указал, что рано или поздно наступит мир, начнутся переговоры по поводу Украины с ее западными хозяевами.

Тогда будут представлены юридически оформленные претензионные документы, в которых будет отражён ущерб Крыма. Это станет одной из основ переговорного процесса.

Ранее глава парламента сказал, что ущерб Крыму от водной и энергетической блокад превысил 14 триллионов рублей. Начата работа по подсчету ущерба от продуктовой, транспортной и банковской блокад, а также от террористических атак.