Названы наиболее зависимые от импорта нефтепродуктов страны ЕС

Наиболее зависимыми от импорта нефтепродуктов среди членов Европейского союза были Нидерланды, Словения и Латвия, сообщает РИА Новости на основании данных Евростата.

Таковы итоги первого полугодия 2024 года. Лидером по степени зависимости от импорта нефтепродуктов стала Мальта — соотношение ее импорта к объему «осевших» внутри страны нефтепродуктов составило 622%. Это связано с тем, что государство само их не производит. В число стран, больше всего полагающихся на импорт товаров из нефти, также попали Нидерланды - 304%, Словения - 210% и Латвия - 133%, Эстония - 125%, Хорватия (121%), Бельгия (116%), Кипр (105%) и Люксембург (102%). Больше половины от необходимых нефтепродуктов ввозят из других стран Дания (90%), Ирландия (87%), Словакия (76%), Швеция (74%), Финляндия (62%), Франция (58%), Венгрия (55%), Австрия (53%) и Чехия (50%).

Болгария, Испания, Польша, Португалия, Румыния, Германия и Греция покупают за рубежом треть от своих потребностей в продуктах нефтепереработки. Меньше всего зависимыми от импорта оказались Италия и Литва, где он составляет около четверти.

В среднем зависимость стран ЕС от импорта нефтепродуктов составила 64,9% по итогам шести месяцев. По сравнению с таким же периодом прошлого года она выросла на 1,1 процентного пункта.