Путин рассказал о задаче российской экономики

Задача российской экономики — стать экономикой высококвалифицированных кадров и высоких зарплат, заявил президент России Владимир Путин. Об этом пишет РИА «Новости».

По данным агентства, российский лидер в среду, 18 сентября, провел в Санкт-Петербурге встречу с избранными главами субъектов РФ.

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«Задача нашей экономики — стать экономикой квалифицированных кадров и высоких заработных плат», — подчеркнул президент.

Ранее Путин призвал решать задачи экономического роста в увязке с созданием благоприятных современных условий для жизни людей, семей с детьми.