В Армении не исключили закупки газа у Азербайджана

Премьер-министр Армении Никол Пашинян не исключил возможности закупок газа у Азербайджана, если транзитный газопровод пройдет через территорию Армении. Его слова приводит «Интерфакс».

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Политик напомнил, что в Азербайджане допускали импорт газа Арменией в случае мирных договоренностей и отметил, что, если транзитный газопровод пройдет через территорию страны, «такие варианты исключать нельзя».

Сейчас «Газпром» является единственным поставщиком газа в Армению. Страна также получает его из Ирана, перерабатывая в электроэнергию и экспортируя обратно из расчета 3 кВт.ч за кубометр природного газа. Излишки при этом остаются в Армении.

Пашинян высказался о будущем отношений Армении и РФ

Ранее Пашинян заявил, что закавказская республика не намерена разрывать отношения с Евразийским экономическом союзом (ЕАЭС) или с Россией, но перед ней стоит задача по диверсификации экономики, подразумевающей работу в том числе с Евросоюзом и США.