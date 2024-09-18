Цены на нефть ускорили падение

Стоимость нефти ускорила падение. Марка Brent снизилась в цене до $72,8 за баррель, передает «Интерфакс».

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Снижение цен на нефть усилилось днем в среду, 18 сентября. Такая динамика обусловлена тем, что сигналы относительно повышения запасов этого вида топлива в США перевесили рост напряженности на Ближнем Востоке, отмечает агентство.

По состоянию на 14:19 мск котировки ноябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures упали на $0,89 (1,21%), до $72,81 за баррель. Стоимость фьючерсов на нефть WTI на октябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) снизилась к указанному времени на $0,93 (1,31%), до $70,26 за баррель.

Ранее президент нефтесервисной компании «Технологии ОФС» (бывший Baker Hughes в России) Давид Гаджимирзаев заявил, что текущая стоимость нефти в мире рентабельна для разработки месторождений. По словам специалиста, при дальнейшем падении цены нефти компании, вероятно, будут вынуждены пересматривать свои инвестиционные цели. Как ранее сообщалось, стоимость нефти Brent упала ниже $69 за баррель впервые с начала декабря 2021 года.