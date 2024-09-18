Стала известна страна-лидер по инвестициям в США

Южная Корея возглавила рейтинг стран по объему инвестиций в США в 2023 году. Это произошло впервые, сообщает Financial Times со ссылкой на данные ООН.

Как отмечается, южнокорейские компании приступили к осуществлению 90 проектов в США. Данное значение на 50% больше показателей 2022 года. Кроме того, данные вложения являются крупнейшими в истории инвестирования в Соединенные Штаты со стороны Сеула.

Ранее сообщалось, что, согласно отчету американского минфина, инвесторы США по итогам 2023 года увеличили объем инвестиций в иностранные ценные бумаги и облигации на 1,3 триллиона долларов, или на 9,2%, до 15,3 триллиона долларов.

Общая сумма вложений, которая включает в себя инвестиции в ценные бумаги, долгосрочные и краткосрочные облигации, достигла 15,3 триллиона долларов по состоянию на 31 декабря 2023 года против 14 триллионов долларов на конец 2022 года, следует из опубликованной первой оценки ведомства за предыдущий год.