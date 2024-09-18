Евросоюз в июле импортировал трубопроводный газ из России в максимальном объеме с конца зимы прошлого года. Об этом свидетельствуют данные Евростата, на них ссылается РИА Новости.

Как указано, в июле ЕС нарастил закупки российского трубопроводного газа в полтора раза по сравнению с показателем годом ранее — до 665,4 миллиона евро. По состоянию на февраль прошлого года импорт составлял чуть более миллиарда евро. Данные Евростата свидетельствуют о том, что главным покупателем стала Италия, нарастившая закупки в пять раз по сравнению с прошлым июлем.

Кроме того, за семь месяцев Евросоюз приобрел у РФ трубопроводного газа на 3,95 миллиарда евро, и это меньше показателя за аналогичный период прошлого года на 24 процента. При этом объединение сократило закупки и у других поставщиков — на 45 процентов.

Ранее первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров ответил на заявление еврокомиссара по вопросам энергетики Кадри Симсон о способности Евросоюза обойтись без транзита российского газа, осуществляемого через Украину. Позицию Симсон сенатор назвал лукавством.

В начале сентября президент России Владимир Путин, комментируя позицию Украины по транзиту газа, указал на нежелание европейских потребителей российского газа влиять на ситуацию, отметив, что из-за прекращения транзита объемы газа, которые поступают в страны ЕС, сократятся.