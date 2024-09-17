Нефть Brent отреагировала на взрыв пейджеров в Ливане

Согласно данным лондонской биржи ICE, нефть марки Brent подорожала на фоне взрывов пейджеров в Ливане.

Согласно данным биржи, в 19:30 по мск нефть Brent торговалась в районе 74,3 долларов за баррель, хотя еще четыре часа назад цена составляла 72,5 долларов. Таким образом, ресурс подорожал почти на 2 доллара. При этом за последние несколько месяцев нефть Brent, напротив, теряла в цене из-за снижения напряженности конфликта Ближнем Востоке.

Напомним, что 17 сентября в Ливане произошел массовый взрыв пейджеров, в ходе которого иранский посол Моджтаба Амани получил ранение, 8 человек погибли и еще 2750 пострадали. Причина взрывов остается неизвестной, но Ливан возложил ответственность за случившиеся на Израиль.