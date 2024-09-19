Спрогнозировано, поднимется ли ключевая ставка выше 20% в этом году

На заседании Банка России по ключевой ставке, которое пройдет 25 октября, показатель может быть повышен на 100 б.п. — до 20%, прогнозирует главный аналитик Банки.ру Богдан Зварич. При этом часть экспертов допускает, что ставку к концу года могут поднять выше.
Несмотря на подъем ставки на заседании в сентябре до 19%, по словам эксперта, сохраняются риски дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики.
«Так, по заявлениям представителей регулятора, уже в сентябре одним из рассматриваемых вариантов был подъем ставки до 20%», — обращает внимание аналитик.
Плюс к этому, в комментариях, сопутствующих сентябрьскому подъему ставки, регулятор указал, что баланс рисков на среднесрочном горизонте смещен в сторону проинфляционных, а на заседании в октябре Центробанк допускает возможность дальнейшего повышения ставки.
«В результате, сохраняются риски, что на следующем заседании ставка может быть повышена на 100 б.п. до 20%», — говорит эксперт.
При этом Зварич отмечает, что часть экспертов уже сейчас указывает на то, что к концу года, в случае если инфляция начнет расти, ставка может быть поднята выше 20%, что в свою очередь скажется на условиях по вкладам.
«До текущего момента кредитные организации закладывали в свою процентную политику возможный подъем лишь до 20% и более существенное ужесточение денежно-кредитной политики до конца года может привести к дальнейшему росту ставок по депозитам», — заключает Зварич.