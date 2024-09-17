На российском рынке сократится предложение красной икры

Глава Росрыболовства Илья Шестаков заявил, что в этом году на российском рынке станет значительно меньше красной икры. Об этом сообщает РИА «Новости».

Такое заявление он сделал в рамках Международного рыбопромышленного форума. По словам Шестакова, красной икры станет меньше, чем в прошлом году. При этом глава ведомства не стал комментировать ситуацию с ценами на деликатес — по его словам, их «определит рынок».

«Рынок определится с точки зрения ценообразования, но, конечно, предложения гораздо меньше будут в этом году», — заявил он.

Ранее в Санкт-Петербурге задержали перевозчиков, которые похитили 25 тонн рыбы.