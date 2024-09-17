Путин призвал заложить в бюджет России деньги на нацпроекты

Президент России Владимир Путин указал на необходимость заложить в бюджет в необходимом объеме средства для реализации со следующего года новых национальных проектов. Соответствующее поручение он дал в ходе открытия совещания по экономическим вопросам, передает пресс-служба Кремля.

Совещание проводилось по видеосвязи. Глава государства подчеркнул, что нацпроекты запускаются для того, чтобы «добиться заметных позитивных изменений во всех сферах жизни».

«Со следующего года будут запущены новые национальные проекты. Для их успешной реализации нужно предусмотреть финансовые ресурсы, заложить их в федеральный бюджет в необходимом объеме», - отметил Путин.

Ранее вице-премьер РФ Марат Хуснуллин заявил, что Минстрой РФ завершил работу над национальным проектом «Инфраструктура для жизни» и представил его в кабмин РФ. По его словам, параметры нацпроекта на ближайшие шесть лет будут определять приоритеты работы и финансирования.