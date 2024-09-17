В России оценили влияние стоимости нефти на разработку месторождений

Текущая стоимость нефти в мире рентабельна для разработки месторождений. С таким заявлением выступил президент нефтесервисной компании «Технологии ОФС» (бывший Baker Hughes в России) Давид Гаджимирзаев, передает агентство «Прайм».

По словам специалиста, при дальнейшем падении цены нефти компании, вероятно, будут вынуждены пересматривать свои инвестиционные цели. Как ранее сообщалось, стоимость нефти Brent упала ниже $69 за баррель впервые с начала декабря 2021 года.

Гаджимирзаев отметил, что даже в условиях падения цен участникам ОПЕК+ удастся своевременно среагировать и принять необходимые меры.

Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что текущее снижение цен на нефть связано со структурой роста мировой экономики и с ожиданиями ее дальнейшего замедления. По ее словам, в настоящее время структура глобального спроса становится менее энергоемкой, что может ограничивать спрос на экспортные товары РФ.