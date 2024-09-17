Цена на золото выросла до рекордных максимумов

Стоимость золота демонстрирует рост и достигает рекордных значений в связи с ослаблением курса доллара США и ожиданиями существенного падения процентных ставок Федеральной резервной системой на этой неделе, передает «Интерфакс».

Рынок оценивает вероятность уменьшение ставки на 50 базисных пунктов (б.п.) в 67%, тогда как в прошлом месяце такую вероятность оценили в 25%, следует из данных CME FedWatch. По данным Trading Economics, спрос на золото, как на безопасный актив, усилился после второго покушения на кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа.

По словам главы отдела стратегий на сырьевых рынках Saxo Bank Оле Хансена, «разобщенный мир», нагруженный геополитическими рисками и долгами, продолжит поддерживать цены на золото.

По данным аналитиков Goldman Sachs, драгметалл может подорожать до $2700 за унцию в начале 2025 года благодаря снижению ставок в США и повышению спроса на золото со стороны ЦБ стран emerging market. Однако они отметили, что в случае, если ФРС опустит ставку всего на 25 б.п., цены на драгметалл могут продемонстрировать краткосрочный откат