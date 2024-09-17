В Еврокомиссии назвали сумму предоставленной Украине помощи с начала СВО

Европейский союз (ЕС) с начала специальной военной операции РФ (СВО) в общей сложности предоставил Украине помощь на 118 миллиардов евро, в том числе 43,5 миллиарда евро на военные нужды.

Такое заявление сделал заместитель главы Европейской комиссии (ЕК) Валдис Домбровскис, передает ТАСС.

«К настоящему моменту вся помощь, предоставленная Украине Евросоюзом и его членами, составляет порядка 118 миллиардов евро», — отметил он.

Страны Евросоюза к концу 2024 года намерены начать производить не менее 1,4 миллиона боеприпасов калибра 155 мм в год. Они используются военнослужащими Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщили в Еврокомиссии.

6 сентября Европейская комиссия выделила Украине новую помощь в размере 40 миллионов евро, которые предназначены для энергетической инфраструктуры страны. Отмечалось, что эти средства передали Украине для проведения «необходимых ремонтных работ, восстановления постоянной работы электричества и отопления».