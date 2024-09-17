Глава Гонконга пригрозил США жестким ответом на возможные санкции

Глава администрации специального административного района (САР) КНР Гонконга Джон Ли пообещал принять жесткие меры в ответ на возможное закрытие в США торгово-экономических представительств города.

Об этом сообщила газета South China Morning Post.

"Если США готовы идти таким путем (введения санкций - прим. ТАСС), то наша страна [КНР] уже дала понять, что мы ответим жесткими и решительными мерами", - сказал он на брифинге для журналистов.

Джон Ли также раскритиковал "уродливую и бесстыдную политику США, направленную на подавление развития Китая и Гонконга". При этом глава города не стал раскрывать, какие именно меры местная администрация готова принять в противовес ограничениям со стороны США. Как поясняет издание, ответное закрытие американских консульских учреждений в Гонконге маловероятно, так как они имеют "гораздо более весомый статус", чем торгово-экономические представительства САР.

Ранее Палата представителей Конгресса США поддержала законопроект, предусматривающий закрытие торгово-экономических представительств Гонконга в Вашингтоне, Нью-Йорке и Сан-Франциско. Теперь он должен пройти процедуру одобрения в Сенате, после чего может быть подписан президентом США Джо Байденом. В случае его принятия представительства Гонконга будут вынуждены прекратить работу в течение 180 дней.