В России сообщили о способе обхода санкций через криптовалюту

Привязанный к курсу доллара стейблкойн USDT де-факто создал параллельную финансовую систему, неподконтрольную США. Руководитель программы «Цифровая экономика» Экономического факультета РУДН Софья Главина в комментарии агентству «Прайм» отметила, что речь идет о децентрализованной финансовой системе, дублирующей доллар, но неподвластной финансовым властям США.

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По словам эксперта, «подпольный доллар» используют в международной торговле для обхода санкций и ограничений, а также для обеспечения безопасности и анонимности финансовых операций.

Депутат рассказал, как криптовалюта помогает России обходить санкции

«Интересно, что металлургические холдинги, судя по косвенным данным, используют USDT для платежей с Китаем, где с 2021 года вся крипта объявлена вне закона, в том числе и стейблкойны», - добавила Главина.

Она считает, что неподконтрольность USDT каким-либо ограничениям может стать опасной для американской экономики. По сути, он уже является значимой альтернативой доллару.

До этого секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу в рамках встречи высоких представителей БРИКС сообщил, что блокировка активов Центробанка России показывает, что миру нужно уходить от доллара.

Ранее Трамп заявил, что американские власти уничтожают доллар как мировую валюту.