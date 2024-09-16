В ЦБ назвали способ снизить инфляцию

Для снижения инфляции к целевому показателю в 4% необходимо дополнительное ужесточение денежно-кредитной политики. Об этом заявили в Банке России.

«Требуется дополнительное ужесточение денежно-кредитных условий, чтобы возобновить процесс дезинфляции, снизить инфляционные ожидания и обеспечить возвращение инфляции к цели в 2025 году», — говорится в информационно-аналитическом комментарии ЦБ.

Там отметили, что годовая инфляция по итогам 2024 года, скорее всего, превысит июльский прогнозный диапазон в 6,5-7%. Однако в 2025 году с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 4-4,5% и продолжит находиться вблизи 4% в дальнейшем.