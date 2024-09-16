Число участников российского аналога SWIFT выросло

К началу июля 2024 года количество участников Системы передачи финансовых сообщений (СПФС) выросло до 570 организаций, а число сообщений увеличилось 13,2 процента по сравнению с трафиком аналогичного периода 2023-го. Lenta.ru

В ЦБ отметили, что СПФС является надежным и безопасным каналом обмена платежной информацией для банков. Система стала основным каналом обмена финансовой информацией при проведении внутрироссийских расчетов по корреспондентским счетам. Российская газета

В июне 2024 года Евросоюз ввел санкции против Системы передачи финансовых сообщений ЦБ, которая может передавать данные в формате SWIFT, однако не зависит от его каналов. В марте 2024 года Банк России опубликовал отчет, в котором говорилось, что по итогам 2023 года СПФС насчитывает 556 участников из 20 стран. ТАСС