Биржевые цены на кофе взлетели до максимума за 13 лет

Декабрьские фьючерсы на кофе сорта арабика (Arabica) подорожали на бирже ICE Futures в моменте на 3,3% до $2,68 за фунт ($5,9 за кг), пишет Bloomberg.

В этом году цены выросли примерно на 40%, поскольку дефицит более дешевых зерен кофе сорта робуста подстегивает спрос на арабику — сорт, который предпочитают специализированные сети кофеен. Стоимость ноябрьских фьючерсов на кофе сорта робуста в моменте выросла на 4,02%, до $5479 за тонну.

Фьючерсы на кофе поднялись до многолетнего максимума из-за опасений дефицита поставок. Участники рынка опасаются снижения производства кофе в Бразилии, которая является одним из крупнейших поставщиков этого сорта в мире, из-за того, что жара и засуха нанесли ущерб кофейным плантациям.

Потенциал урожая арабики в следующем сезоне под угрозой, считает аналитик Rabobank Карлос Мера. Количество осадков в районах выращивания арабики постоянно ниже нормы с начала сухого сезона в апреле. По словам аналитика, эта проблема возникла в то время, когда кофейная индустрия страдает от перегруженности портов в нескольких странах, глобальной нехватки контейнеров, перебоев в районе Красного моря, а также разочаровывающих урожаев во Вьетнаме.

Ранее диетолог-нутрициолог Лариса Габдулхакова рекомендовала делать перерывы в употреблении кофе, напоминает RT.