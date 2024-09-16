СМИ рассказали, какой дефицит может вызвать развитие ИИ
Дальнейшее развитие технологии искусственного интеллекта повлечет за собой серьезный дефицит меди. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на прогноз горнодобывающей компании BHP Billiton.
Увеличение затрат металла связано с активным ростом количества центров обработки данных и, следовательно, проведением более энергетически затратных операций. В фирме прогнозирует увеличение мирового спроса на ресурс на 3,4 миллиона тонн к 2050 году.
Также подчеркивается, что процент потребления меди дата-центрами покажет рост с 1% до 6-7%. Мировой спрос на медь аналогично разительно увеличится с 30,4 миллионов тонн в год в 2021 году до 52,5 миллионов тонн к 2050 году, следует из прогноза BHP.
В мае цены на медь в мире выросли до максимального значения за два года и достигли $4,9 за фунт. Руководитель отдела экономических исследований CM Service Николай Переславский объяснял, что на рост стоимости меди в мире повлияли увеличение спроса со стороны Китая и Индии, а также более быстрый переход к зеленой энергетике.