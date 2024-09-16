Промышленный кризис в ЕС разгневал тысячи рабочих

В столице Европейского союза произошли беспорядки — на улицы Брюсселя в знак солидарности с рабочими завода Audi, которому грозит закрытие, вышли больше пяти тысяч человек. Об этом сообщило издание Bloomberg.

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Разгневанные протестующие решили пройти маршем к зданию Европарламента. Они потребовали положить конец китайскому «демпингу» промышленных товаров. Профсоюзы призвали к общенациональной забастовке. Как отмечает агентство, случившееся стало еще одним признаком растущих опасений по поводу потери ключевых европейских отраслей промышленности. Одна из причин этого — активный климатический переход и жесткая конкуренция со стороны иностранных производителей, поставляющих дешевую продукцию.

Участники акции обратились к правительству с призывом «проснуться и что-то сделать». По их словам, власти Европейского союза до сих пор не смогли справиться с промышленным кризисом.

Ранее сообщалось, что европейское автомобилестроение так и не смогло выйти на траекторию устойчивого восстановления. Инвесторы прогнозируют ему мрачное будущее. Данному сегменту промышленности не удается пока справиться с вялым спросом, особенно на ключевом китайском рынке.

Усиливается угроза закрытия ряда европейских автомобильных заводов. Почти треть основных предприятий по производству легковых автомобилей пяти крупнейших европейских автопроизводителей — BMW, Mercedes-Benz, Stellantis, Renault и VW — столкнулись в 2023 году с недозагрузкой.