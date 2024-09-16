Банк России назвал ключевые направления развития финансового рынка

Банк России определил ключевые направления развития финансового рынка до 2027 года. Это следует из информации, опубликованной на сайте регулятора.

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Как отмечается, среди ожидаемых приоритетных направлений в ближайшие три года - повышение роли рынка капитала как источника финансирования бизнеса, совершенствование инструментов долгосрочных сбережений и инвестиций для граждан, а также укрепление доверия к рынку и усиление защиты прав инвесторов.

«Повышение роли рынка капитала как источника финансирования бизнеса, совершенствование инструментов долгосрочных сбережений и инвестиций для граждан, укрепление доверия к рынку и усиление защиты прав инвесторов — таковы приоритетные направления развития финансового рынка на ближайшие три года», - считает ЦБ РФ.

Кроме того, ЦБ сфокусируется на развитии долевого рынка капитала. В сообщении подчеркивается, что объемы ценных бумаг в свободном обращении не так велики, несмотря на широкий выбор финансовых инструментов и разнообразие эмитентов. Проект основных направлений развития финансового рынка направлен президенту и в правительство РФ.

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Ранее «Ведомости» сообщили, что Минфин России подготовил драфт федерального проекта «Развитие финансового рынка», который описывает как именно будут достигнуты цели указа президента по росту капитализации фондового рынка до 66% от ВВП к 2030 году и повышению доли долгосрочных сбережений граждан в их общем объеме до 40%.