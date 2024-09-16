В правительстве оценили риски возникновения кризиса в строительстве

Правительство готово принять дополнительные меры поддержки ипотеки и строительства, если в этом возникнет необходимость. Об этом сказал журналистам вице-премьер Марат Хуснуллин на Международном научно-практическом симпозиуме "Будущее строительной отрасли: Вызовы и перспективы развития" в МГСУ.

В прошлом году было введено 110 млн кв. м жилья, в этом году будет точно больше 100 млн кв. м, подчеркнул вице-премьер.

"Мы сохранили ипотеку для семей молодых под 6% до 2030 года, мы сохранили ипотеку для Дальнего Востока, для новых территорий, для специалистов IT, для сельской местности. Мы считаем, что базовые основы ипотеки у нас есть. Да, объем жилья будет меньше, но когда мы говорим про кризис - кризиса не будет. Потому что у нас сейчас, в основном, в стройке жилье через программу эскроу-счетов. 7 трлн средств находится на счетах банков по счетам эскроу. Это означает, что основной объем, подавляющее большинство объектов будет достроено. Если какие-то и будут единичные случаи, в ручном режиме регионы будут это дорабатывать", - сказал он.

Строительная отрасль настолько значимая и социально чувствительная (население ежегодно инвестирует в строительство по несколько трлн руб.), что правительство никаких кризисов не допустит, заверил Хуснуллин.

"Если нужны будут какие-то дополнительные меры по ипотеке - будем принимать, если нужны будут меры поддержки - мы будем принимать, чтобы не допустить таких кризисов", - сказал он.

В отличие от Китая, где сейчас строительная отрасль находится в кризисе (цены упали, ненужные новостройки сносят), в России обеспеченность жильем сейчас гораздо меньше, подчеркнул Хуснуллин. В Китае это 43 кв. м на человека, в России - 29 кв.м.