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Индийской экономике спрогнозировали ускоренный рост

В ближайшие несколько лет средние темпы роста индийской экономики могут составить до восьми процентов. Такой прогноз дал глава Резервного банка азиатской страны Шактиканта Дас, его слова приводит CNBC.

Индийской экономике спрогнозировали ускоренный рост
© globallookpress.com

Согласно его ожиданиям, в 2025-2026 годах ВВП Индии сможет достичь устойчивого роста в диапазоне от 7,5 до 8 процентов. Глава Резервного банка добавил, что денежно-кредитная политика (ДКП) регулятора в среднесрочной перспективе будет во многом определяться макроэкономическими условиями и динамикой увеличения потребительских цен в стране.

Говорить о возможности ее смягчения в ближайшее время пока преждевременно, несмотря на подобную тенденцию в ряде ведущих центробанков, включая ЕЦБ, Банк Англии и Национальной банк Швейцарии. Снижение ключевых ставок в вышеперечисленных странах оказывает влияние на стратегию Резервного банка Индии. Однако, как заверил Дас, местный регулятор намерен проводить самостоятельную политику.

«При окончательном анализе наше решение продиктовано внутренними факторами», — резюмировал он.

Индийская экономика в настоящее время является одной из самых быстрорастущих в мире, о чем ранее неоднократно заявляли в Международном валютном фонде (МВФ). В организации, в частности, прогнозировали, что ее вклад в мировой ВВП к 2028 году увеличится с нынешних 16-ти до 18 процентов. К тому времени, как утверждал премьер-министр страны Нарендра Моди, национальный валовый продукт станет третьим по объему в мире, опередив в этом рейтинге Японию.

При этом в 2024 году темпы роста индийской экономики замедлились. После увеличения на 8,2 процента по итогам первого квартала, в апреле-июне динамика снизилась до 6,7 процента. На этом фоне в МВФ предупредили о возможном замедлении экономического роста Индии в 2025 году до 6,5 процента. Несмотря на это, премьер азиатской страны Моди верит, что в среднесрочной перспективе национальный ВВП будет расти ускоренными темпами в сравнении со среднемировым значением.

Экономика
Нарендра Моди
ЕЦБ
Международный валютный фонд