Предсказан глобальный дефицит одного металла

Развитие искусственного интеллекта (ИИ) усугубит грозящую миру проблему нехватки меди. О таком прогнозе горнодобывающей компании BHP Billiton сообщило издание Financial Times.

© Lenta.ru

Как заявила финансовый директор BHP Вандита Пант, рост числа центров обработки данных и искусственного интеллекта, требующих более энергоемких вычислений, может привести к увеличению мирового спроса на медь на 3,4 миллиона тонн в год к 2050 году. В настоящее время дата-центры потребляют менее одного процента меди, однако к 2050 году эта цифра составит шесть-семь процентов.

По прогнозам BHP, мировой спрос на медь вырастет на 72 процента — до 52,5 миллиона тонн в год к 2050 году по сравнению с 30,4 миллиона тонн в 2021 году.

Отмечается, что медь используется в ряде отраслей и продуктов, необходимых для достижения нулевых чистых показателей, включая силовые кабели, электромобили и солнечные фермы. В связи с этим многие аналитики ожидают глобального дефицита меди в среднесрочной и долгосрочной перспективе.

Однако, по мнению аналитиков Goldman Sachs, пока спрос на медь в мире падает. Главная причина — ситуация в Китае. Крах рынка недвижимости в КНР подавляет спрос на такие сырьевые товары. В связи с этим ожидается, что в 2025 году медь будет стоить 10 тысяч долларов за тонну. В мае этот цветной металл подорожал до исторического максимума в 11 тысяч долларов за тонну. Но с тех пор подешевел почти на 20 процентов.