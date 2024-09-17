ЕС направил €1,4 млрд прибыли от замороженных активов РФ на помощь ВСУ

Евросоюз направил €1,4 млрд прибыли от замороженных активов России на поставки военной техники и боеприпасов Украине. Об этом заявил первый замглавы Еврокомиссии (ЕК) Валдис Домбровскис, пишет ТАСС.

В своем заявлении, которое опубликовала пресс-служба ЕК, Валдис Домбровскис подчеркнул, что первый транш «непредвиденных доходов от российских активов» был проведен.

«Через Европейский фонд мира было направлено €1,4 млрд на поставку приоритетного оборудования, включая артиллерийские боеприпасы и средства противовоздушной обороны, а также - впервые - на заказы, выполненные оборонной промышленностью Украины», - подчеркнул он.

Напомним, что после начала Россией спецоперации ЕС и США решили заблокировать российские активы в том числе резервы Банка России, а также имущество крупных российских бизнесменов. Затем западные страны согласовали использование прибыли от российских активов.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что из доходов от реинвестирования замороженных российских активов 1,5 млрд евро будут направлены на закупку оружия для Украины. При этом в ЕК уточняли, что Киев не получит эти деньги напрямую. Они поступят в Фонд мира и будут потрачены на компенсацию европейским странам за поставленное оружие. В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что подобные шаги со стороны Еврокомиссии «не останутся без ответа».