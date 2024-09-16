СМИ: многие страны ЕС поддержали заморозку активов РФ сразу на 3 года

Большинство стран Евросоюза и Еврокомиссия (ЕК) поддерживают идею заморозить активы России сразу на 36 месяцев вместо 6. Об этом сообщила газета Politico со ссылкой на европейских дипломатов.

По их информации, постоянные представители членов ЕС и ЕК на совещании 13 сентября обсуждали не только вариант с 36 месяцами. Стороны также рассматривали возможность заморозить активы РФ на пять лет и анализировать правильность этого решения каждый год (большинством голосов, а не единогласно). Такой порядок не позволит одной стране-члену (например, Венгрии) помешать Евросоюзу сохранить активы замороженными в течение длительного времени.

Как передает газета, на встрече постпредов поднимался вопрос о продлении всех санкций против РФ каждые три года, а не полгода. Этот вариант представляется изданию наименее вероятным.

13 сентября газета Financial Times сообщила, что постпреды стран ЕС рассмотрят возможность продлевать антироссийские санкции реже, чем каждые полгода, срок их действия может увеличиться до трех лет. Как пояснило издание, это обусловлено требованиями США, которые готовы участвовать в предоставлении кредита Киеву на сумму $50 млрд за счет доходов от активов РФ в рамках Группы семи (G7), если получат гарантии, что эти средства не будут разморожены в ближайшее время.

Лидеры G7 на саммите в Италии 13 июня достигли соглашения о выделении Украине $50 млрд за счет прибыли от замороженных российских активов до конца 2024 года. В тексте указывается, что суверенные российские активы, находящиеся в юрисдикции западных финансовых институтов, будут заморожены "до тех пор, пока Россия не прекратит свою агрессию и не заплатит за ущерб, который она причинила Украине". 14 июня представитель вашингтонской администрации на брифинге заявил, что Украина может рассматривать кредит стран G7 в размере $50 млрд в качестве гранта, ей не нужно будет ничего возмещать.