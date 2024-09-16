Проблемы китайской экономики усугубились

Все ключевые показатели экономики КНР по итогам августа разочаровали инвесторов, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на данные Национального бюро статистики Китая. News.ru

Промышленное производство выросло на минимальные с марта 4,5 процента в годовом выражении (в июле — 5,1 процента), в то время как эксперты ожидали роста на 4,7 процента. Сильно просели агропромышленный комплекс и черная металлургия. На этом фоне безработица выросла до максимальных с февраля этого года 5,3 процента (июль — 5,2 процента, июнь — 5 процентов). Рост инвестиций в основной капитал упал с 3,6 процента до 3,4 процента, при этом в недвижимости был повторен результат июля — минус 10,2 процента. Lenta.ru

Августовские данные рассматриваются как аргумент для введения дополнительных мер поддержки экономики. Текущая динамика основных экономических показателей ставит под сомнение достижение целевого роста ВВП в 5% по итогам года. Газета.Ru