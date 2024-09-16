В России возник дефицит архитекторов. Об этом пишет РБК со ссылкой на данные Оренбургского завода металлоконструкций и платформы онлайн-рекрутинга HeadHunter.

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За год число вакансий по этой специальности выросло на 19%, при этом заработные платы выросли на 23%, а число опубликованных резюме архитекторов выросло лишь на 2%.

В Москве не хватает 6,7 тыс. специалистов, в Санкт-Петербурге — две тысячи вакансий. При этом в Свердловской области бизнес нуждается в более чем 700 архитекторах. Средняя зарплата архитекторов в 2024 году составила 98,5 тыс. руб.

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Согласно данным Роструда, большое число вакансий наблюдается также в производственно-промышленном секторе. Эти кадры необходимы для развития российских технологий и новых производств. Кроме того, востребованы специалисты из сфер строительства, транспорта, образования и здравоохранения.