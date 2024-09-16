Стало известно, каких специалистов не хватает в России

За первые восемь месяцев текущего года спрос на архитекторов в России со стороны компаний превысил число соискателей. Об этом сообщает РБК со ссылкой на результаты исследования Оренбургского завода металлоконструкций и платформы онлайн-рекрутинга HeadHunter.

Так, количество вакансий увеличилось на 19% по сравнению с 2023 годом, а число резюме – лишь на 2%. Наибольший спрос на архитекторов зафиксирован в столице — там открыли 6,7 тыс. вакансий, за год их количество увеличилось на 20%. В Санкт-Петербурге в данной сфере не закрыты 2 тыс. вакансий. В Свердловской области фирмы нуждаются более чем в 700 архитекторах.

Ради привлечения новых специалистов руководство решилось на повышение зарплат на 23% по сравнению с уровнем 2023 года. В январе — августе средняя зарплата архитекторов достигала 98,5 тыс. руб.

В России сообщили о появлении в стране нового среднего класса

Ранее «Известия» со ссылкой на рекрутинговые сервисы сообщили, что количество вакансий в транспортно-логистической сфере только за первое полугодие 2024 года выросло на 52%. По потребности в персонале отрасль уступает только промышленности и строительству. Чаще всего ищут водителей, упаковщиков, кладовщиков, логистов и курьеров.