Названа недружественная страна, которая больше всего зависима от российского урана

Франция по итогам последних полутора лет оказалась самой зависимой от российского урана недружественной страной, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Евростата и платформы ООН Comtrade.

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В публикации отмечается, что с января 2023 года по июнь 2024 года обогащенный уран из России покупали Франция, Германия, Южная Корея и США. Париж за полтора года приобрел 60,5% от всех поставок.

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Россия по итогам 2023 года была первой в мире по обогащению урана - доля «Росатома» составляла 36%. А по добыче урановой руды РФ стала пятой в мире с долей в 5%, утверждается в публикации.

Накануне заместитель главы МИД России Сергей Рябков на полях седьмого Медиасаммита БРИКС заявил, что Москва не исключает прекращение поставок титана и урана в США, но не будет рубить сплеча в этом вопросе.

В ходе совещания с членами правительства 11 сентября президент России Владимир Путин предложил подумать об ограничениях экспорта из РФ стратегического сырья, такого как уран, титан и никель.

Ранее США достигли годового максимума по закупкам урана из России.