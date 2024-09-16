ЦБ: рост зарплат в России замедлится вдвое уже в следующем году

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Рост номинального жалования в России замедлится до 9% в 2025 году. В дальнейшем аналитики прогнозируют закрепление этой тенденции: спад в 2027 году может составить до 6,6%.

Центробанк опубликовал макроэкономический опрос за сентябрь, пишут «Известия». В нем говорится о том, что несмотря на прогноз о замедлении, в 2024 году средняя номинальная зарплата в России может вырасти на 16% и составить 89 тыс. рублей. Для сравнения в 2023 году номинальное жалованье в РФ было равно 75 тыс. рублей (+15% с 2022 года).

Как отмечают эксперты, регулярные повышения создают дополнительные издержки для бизнеса, хотя прибыль может оставаться на том же уровне. С этим связан прогноз о замедлении темпов роста зарплат. По словам аналитиков, ожидается переключение на стратегию обучения сотрудников.

Что касается реальной зарплаты, то, по мнению экономистов, в этом году она поднимется примерно на 7%. В дальнейшем повышение замедлится: до 3% в 2025 году, 2,6% — в 2026 и до 2,3% в 2027 году.

При этом Минэк ожидает роста реальных зарплат на 9,2% в этом году и на 7% — в следующем.