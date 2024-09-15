Песков прокомментировал введение РФ ограничений на уран и металлы для Запада

Возможные решения об ограничении поставок урана, титана и никеля в недружественные страны будут приниматься «весьма осторожно», чтобы Россия не утратила позиции на рынке. Так пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на вопрос, планирует ли Россия запрет на поставки сырья Западу в качестве ответа на его «бандитские действия».

Песков прокомментировал возможное ограничение поставок урана, титана и никеля в интервью репортеру «Россия-1» Павлу Зарубину.

«Конечно же, никто ничего не будет делать в ущерб себе, но нам нужно отвечать на не то что недружественные, а бандитские действия в наш адрес», — сказал представитель Кремля.

По словам Пескова, практика показала, что нет худа без добра. Он напомнил, что продовольственное эмбарго — запрет на поставки западных продуктов питания в РФ — привело к тому, что «по прошествии 10 лет мы полностью заместили весь ассортимент собственными продуктами питания».

При этом все решения о введении ограничений для Запада «будут приниматься весьма и весьма осторожно», поскольку «потеряв на рынке позиции однажды, требуются десятилетия, чтобы хоть как то их завоевать снова».

Накануне заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что власти России тщательно анализируют возможность запрета на экспорт урана в США.