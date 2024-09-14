«Путеводитель по бюджету» Красноярского края оказался лучшим в России

«Первое место в федеральном конкурсе – это признание нашей многолетней работы по открытости и прозрачности бюджетного процесса. Мы стремимся, чтобы каждый житель края мог легко получить информацию о том, как формируется и распределяется бюджет региона, какие идеи и проекты будут реализованы в территориях», – прокомментировал вице-премьер краевого правительства – министр финансов Владимир Бахарь. Замглавы регионального кабмина добавил, что при разработке главного финансового документа особое внимание уделяется механизмам общественного участия, включая механизм инициативного бюджетирования. Бюджет Красноярского края участвовал в номинации «Современные формы представления проекта регионального бюджета для граждан». «Путеводитель по бюджету» создается в Красноярском крае с 2007 года. Ранее «ФедералПресс» сообщал, как инициативы красноярских муниципалитетов поддержат деньгами. Изображение сгенерировано нейросетью Kandinsky 3.1

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