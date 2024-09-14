Названа роль Запада в возможной изоляции Молдавской ГРЭС

Попытки ограничить экспорт электроэнергии с Молдавской ГРЭС, расположенной в Приднестровье, продиктованы интересами Запада, предположил доцент Финансового университета при правительстве России Игорь Шорников. Об этом пишет «Прайм».

Накануне глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер заявил, что Украина намерена уйти от зависимости от расположенной в Приднестровском регионе Молдавской ГРЭС.

Ученый напомнил, что Молдавская ГРЭС принадлежит РФ, работает на российском топливе, обеспечивает нормальную работу электросетей в Приднестровье, Молдавии, на Украине, является видимой точкой опоры влияния России в регионе.

«Попытка изолировать Молдавскую ГРЭС — это стратегия, которая диктуется западными интересами. Молдавская ГРЭС — это ключевой энергетический объект в регионе», — подчеркнул Шорников.

По его данным, возможное прекращение поставок газа в Приднестровье через Украину с начала 2025 года не приведет к закрытию станции.