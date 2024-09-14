В Казахстане пресекли попытку незаконного ввоза пшеницы из РФ

Правительство Казахстана пресекло попытку ввоза на территорию страны пшеницы, которую пытались нелегально ввезти из России в обход действующего запрета, сообщили в пресс-службе Министерства сельского хозяйства республики. Всего партия включала 526 тонн зерна. Пшеницу пытались ввезти из Саратовской и Тульской областей в Шымкент.

11–12 сентября текущего года на железнодорожном фитосанитарном контрольном посту Западно-Казахстанской области, расположенном на границе с Российской Федерацией, было обнаружено и возвращено в РФ восемь вагонов пшеницы. 526 тонн везли из Саратовской и Тульской областей в город Шымкент, — говорится в публикации.

Представители министерства напомнили, что 26 июля в Казахстане запретили ввоз пшеницы из третьих стран и государств Евразийского экономического союза. Решение было принято для защиты внутреннего рынка и исключения фактов реэкспорта зерна. В качестве исключения разрешается лишь транзит пшеницы через территорию Казахстана.

Ранее казахстанский Freedom Bank ограничил денежные переводы через российскую «Золотую Корону». Ограничения действуют с 26 августа. По информации СМИ, решение было принято на фоне проведения технических работ.