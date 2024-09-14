В структуре экспорта Башкирии доля масложировой продукции превысила 65%

УФА, 14 сентября. /ТАСС/. Экспорт продукции сельского хозяйства из Башкирии вырос на $5 млн по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. В структуре экспорта преобладает масложировая продукция, сообщили ТАСС в пресс-службе Минсельхоза республики.

"По состоянию на август 2024 года экспортировано продукции на сумму более $194 млн, аналогичный период 2023 года - более 189 млн, рост на $5,01 млн. В структуре экспорта на сегодняшний день основная доля приходится на продукцию масложировой отрасли - 68%, зерновые - более 14%", - говорится в сообщении.

Продукция из республики экспортировалась по 44 направлениям, основными странами-импортерами стали Индия, Иран, Казахстан и Латвия. Министерством сельского хозяйства РФ региону поставлена задача достичь по итогам 2024 года экспорта продукции АПК в объеме более $331 млн, отметили в пресс-службе.

За 2023 год экспортировано более 730 тыс. тонн продукции АПК на почти $328 млн, что выше уровня 2022 года на 12%.