Доходы США от поставок газа в ЕС упали до минимума за три года

В июле 2024 года США резко сократили экспорт сжиженного природного газа (СПГ) в страны Европейского союза (ЕС), в результате чего доходы американских экспортеров упали до минимального значения за три года. Об этом сообщает РИА Новости.

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Утверждается, что доходы от экспорта американского СПГ в ЕС в июле сократились до 791,4 миллиона долларов, что стало минимальным значением с ноября 2021 года. За первые семь месяцев текущего года США поставили газа в Европу на 7,3 миллиарда долларов, что почти на 30 процентов меньше показателя за тот же период 2023 года.

США снизили поставки сжиженного газа в Европу

Отмечается, что доля стран ЕС в поставках СПГ США упала до 44,1 процента. При этом поставки американского газа в Азию с начала года выросли на 50 процентов — доля стран этого региона увеличилась до 36 процентов.

Ранее сообщалось, что во втором квартале 2024 года страны ЕС импортировали больше газа из России, чем из США. Утверждается, что США во втором квартале текущего года поставили в ЕС около 12,27 миллиарда кубометров СПГ, а Россия в этот же период экспортировала в Европу на 0,46 миллиарда кубометров больше.