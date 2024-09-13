Набиуллина раскрыла причину снижения мировых цен на нефть

Текущее снижение цен на нефть связано со структурой роста мировой экономики и с ожиданиями ее дальнейшего замедления. Об этом в ходе пресс-конференции заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина.

По ее словам, в настоящее время структура глобального спроса становится менее энергоемкой, что может ограничивать спрос на экспортные товары РФ.

«Текущее снижение цен на нефть связано как со структурой роста мировой экономики, так и с ожиданиями ее дальнейшего замедления. Для России эти тенденции на рынке нефти являются проинфляционными», — сказала Набиуллина.

Также она указала на замедление роста мировой экономики, которое происходит, в основном, за счет промышленности. При этом Набиуллина отметила, что сектор услуг наоборот «чувствует себя увереннее».