ЦБ запретил «дочкам» европейских банков передавать данные о клиентах

Банк России направил предписание российским «дочкам» иностранных банков, запретив им передавать информацию о клиентах материнским структурам и отказывать в проведении переводов в иностранных валютах. Об этом заявила сегодня глава ЦБ Эльвира Набиуллина, пишет «Прайм».

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По ее словам, запрет распространяется на данные клиентов, включая персональные, для формирования различных списков и перечней. При этом есть и исключение - информация, необходимая для проведения платежа.

«Предписание [также] запрещает отказывать в проведении перевода в иностранных валютах или создавать технические препятствия для таких переводов на основании подходов, не соответствующих российскому закону», - добавила она.

Ранее итальянская банковская группа Unicredit Group обнародовала свою стратегию выхода из российского рынка. Юникредит-банк планирует окончательно уйти из России до конца 2025 года. Отмечается, что стратегия выхода напоминает планы европейского банка Raiffeisen в отношении своей дочерней компании из России. В частности, среди заявленных планов Юникредит есть уменьшение трансграничного риска, сокращение кредитного портфеля, а также международных переводов.

При этом аналитики считают, что компания пытается максимально отсрочить момент выхода из российского рынка — чтобы не привлечь к себе внимание европейских регуляторов, но при этом дождаться снятия санкций с РФ.