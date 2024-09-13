Стало известно, когда ЦБ уточнит прогноз по инфляции

Прогноз по инфляции в РФ на 2024 год будет уточнен в следующем месяце. Об этом заявила в ходе пресс-конференции глава Банка России Эльвира Набиуллина, передает РИА Новости.

Председатель ЦБ отметила, что пока прогноз составляет 6,5-7%. Корректировки могут быть внесены на опорном заседании, отметила она.

«С учетом последних данных мы полагаем, что июльский прогноз по инфляции в 6,5-7%, вероятно, будет превышен. Уточним его на опорном заседании в октябре», - сказала она.

В июле ЦБ повысил прогноз по инфляции в РФ на 2024 год до 6,5-7%.

Рубль отреагировал на повышение ключевой ставки

Напомним, что сегодня Банк России принял решение о повышении ключевой ставки на 100 базисных пунктов, до 19% годовых. Он не исключил возможности ее роста на ближайшем заседании.

Решение ЦБ совпало с ожиданиями ряда аналитиков. В частности, в ВТБ заявляли РБК, что инфляция складывается выше прогноза регулятора. Там же отметили, что собственный прогноз ЦБ по итогам июльского заседания допускает рост ключевой ставки.