Курс рубля в ходе торгов на Московской бирже практически не скорректировался сразу после оглашения Центробанком решения по ключевой ставке, чуть позднее он перешел к слабому росту, следует из данных торговой площадки.

По состоянию на торгов на 13:25 мск (до публикации решения регулятора) курс юаня был на уровне 12,707 рубля (-0,18%). К 13:30 мск курс немного замедлил падение до 12,709 рубля (-0,16%). К 13:53 мск курс юаня на Московской бирже ускорил снижение и достиг отметки в 12,6915 рубля (-0,31%).

Напомним, что сегодня Банк России принял решение о повышении ключевой ставки на 100 базисных пунктов, до 19% годовых. Он не исключил возможности ее роста на ближайшем заседании.

Названа причина повышения ключевой ставки со стороны ЦБ

Московская биржа в июне решилась на приостановку торгов долларом и евро из-за введенных против нее и Национального клирингового центра санкций США. Для определения курсов доллара и евро к рублю ЦБ РФ использует банковскую отчетность и сведения из внебиржевых торгов.