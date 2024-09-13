Глава Банка России Эльвира Набиуллина прокомментировала возможность увеличения ключевой ставки выше 20%. Она указала на готовность регулятора принимать решения, которые необходимы для возврата инфляции к 4%, передает РИА Новости.

Набиуллина выступает на пресс-конференции. Она отметила, что устойчивая инфляция остается выше той, которая требуется для возвращения к цели в следующем году. Глава ЦБ указала на то, что мера, принятая сегодня, «усилит импульс к снижению инфляции со стороны денежно-кредитной политики».

На сегодняшнем заседании Совета директоров ЦБ было принято решение о повышении ключевой ставки на 100 базисных пунктов, до 19% годовых. Регулятор в своем пресс-релизе не исключил возможности ее роста на ближайшем заседании.

Решение ЦБ совпало с ожиданиями ряда аналитиков. В частности, в ВТБ заявляли РБК, что инфляция складывается выше прогноза регулятора. Там же отметили, что собственный прогноз ЦБ по итогам июльского заседания допускает рост ключевой ставки.