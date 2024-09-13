ЦБ заявил о замедлении темпов роста российской экономики

Статистические данные за второй квартал и оперативные индикаторы в июле свидетельствуют о замедлении темпов роста российской экономики. Об этом сообщается на сайте Центробанка (ЦБ).

В регуляторе объяснили подобную динамику рядом факторов. К числу основных причин замедления темпов роста российской экономики руководство ЦБ отнесло ухудшение ситуации с внешним спросом на фоне усиливающегося санкционного давления со стороны западных стран, а также нарастание ограничений на стороне предложения.

Что касается потребительской активности в стране, то она продолжает оставаться на высоком уровне, несмотря на «некоторое» замедление. Ее поддерживает прежде всего рост доходов населения, пояснили в регуляторе. В результате темпы роста предложения продолжают значительно отставать от динамики внутреннего спроса, а инфляционное давление на этом фоне остается существенным. Все это не способствует ослаблению нынешней денежно-кредитной политики (ДКП), заключили в ЦБ.

Ранее в регуляторе заявили, что по итогам 2024 года инфляция в России, с большой долей вероятности, превысит июльский прогнозный диапазон в 6,5-7 процентов. Основательное же замедление темпов роста потребительских цен в стране, как ожидают в ЦБ, произойдет не раньше 2025 года.