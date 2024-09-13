В Кремле прокомментировали инициативу о запрете экспорта титана и никеля

Конкретики, как будет реализована инициатива президента России Владимира Путина по ограничению экспорта титана и никеля, пока нет, а само предложение предполагает реализацию без урона собственным интересам, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Его слова приводит ТАСС.

Официальный представитель Кремля уточнил, что над идеей подумают в России «не во вред себе».

Также он объяснил, что вопрос не связан с поставками западного оружия ВСУ.

«Это связано в целом с практикой незаконных торговых ограничений, попытками постоянно прибегать к новым и новым рестрикциям в торговле в отношении нашей страны», — прокомментировал Песков.

Ранее Путин высказался о возможности ограничений поставок некоторых видов стратегического сырья, которые страна в большом количестве поставляет на мировой рынок.