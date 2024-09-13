В Китае повысят пенсионный возраст

Постоянный комитет Всекитайского собрания народных представителей (парламент) принял решение о повышении на несколько лет пенсионного возраста для населения страны. Об этом говорится в документе, распространенном высшим законодательным органом.

Так, установленный возраст выхода на пенсию мужчин будет постепенно повышен с 60 до 63 лет, а женщин - с 50 до 55 лет для рабочих фабрик и с 55 до 58 лет для госслужащих. Как уточняется, такая мера призвана обеспечить "адаптацию к новой ситуации в демографическом развитии Китая".

Правительство КНР с 70-х годов XX века проводило политику "одна семья - один ребенок", однако из-за стремительного падения рождаемости и старения населения власти в последнее время были вынуждены ослабить ограничения. В 2022 году количество жителей в стране начало сокращаться впервые за последние шесть десятилетий. Согласно официальному прогнозу, доля граждан в возрасте более 60 лет в Китае к 2035 году превысит 30%.