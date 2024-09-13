Российский самолет двукратно упал в цене после поручения Путина

Самолет «Байкал» со дня окончания Восточного экономического форума (ВЭФ) подешевел вдвое. Данной информацией поделился в интервью телеканалу «Россия-24» вице-премьер - полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев, передает ТАСС.

По словам Трутнева, цена понизилась с 455 млн рублей до 260 млн рублей. Он отметил, что взлетно-посадочная полоса стала в три раза короче.

«Нам предъявляли 1 050 метров. <…> У нас полос по 1 050 метров на Дальнем Востоке - 33. И все. А все остальные не подходят. Для всех остальных никакой "Байкал" сесть не сможет. Вчера мне сказали, да нет, 350 метров [достаточно]», - указал вице-премьер - полномочный представитель.

Ранее СМИ со ссылкой на статистику Росавиации сообщили, что в этом году самолеты чаще начали попадать в инциденты, связанные с касанием фюзеляжем взлетных полос.