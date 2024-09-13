Самолет «Байкал» подешевел вдвое

Стоимость самолета "Байкал" со дня окончания Восточного экономического форума (ВЭФ) подешевел в два раза.

Об этом сообщил вице-премьер - полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев в интервью телеканалу "Россия-24".

"Со дня Восточного экономического форума прошло несколько дней, самолет подешевел в два раза", - сказал он.

Он пояснил, что стоимость снизилась с 455 млн рублей до 260 млн рублей.

"Несколько дней был 455 млн рублей, стал что-то там около 260 млн рублей. <…> [взлетно-посадочная] полоса требуемая стала в три раза короче. Нам предъявляли 1 050 м. <…> У нас полос по 1 050 м на Дальнем Востоке - 33. И все. А все остальные не подходят. Для всех остальных никакой "Байкал" сесть не сможет. Вчера мне сказали, да нет, 350 м [достаточно]", - пояснил он.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявлял, что разработка пассажирской версии самолета "Байкал" должна быть ускорена, нужно запустить его серийное производство в ближайшее время. Президент подчеркивал, что стоимость и технические характеристики самолета должны быть конкурентоспособными, чтобы цена перелетов была доступной для граждан РФ. По его словам, к 2030 году число пассажиров на внутренних авиарейсах Дальнего Востока должно увеличиться до 4 млн в год.