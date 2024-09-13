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В России спрогнозировали высокую цену российского газа для Китая

Согласно базовому сценарию, стоимость российского трубопроводного газа, экспортируемого в Китай, вырастет к уровням, который прогнозировался в апреле. Такую оценку дало Минэкономразвития, передает РБК.

Как ожидается, в следующем году средняя цена для КНР будет находиться на уровне $261 за 1 тыс. куб. м., что на $17 превышает весенний прогноз. В 2026 году стоимость составит $247,3, а в 2027-м — $235,4 за 1 тыс. куб. м (на $14 и $8 больше, чем в апрельских сценарных условиях). В 2024 году средняя стоимость по экспорту российского газа в КНР достигнет $288 за 1 тыс. куб. м, что на $31 больше апрельского прогноза по всему 2024 году.

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Напомним, что российская сторона осуществляет поставки газа в Китай по трубопроводу «Сила Сибири» с 2019 года. Проектная мощность системы транспортировки газа доходит до 38 млрд куб. м. Власти РФ ранее отмечали, что РФ готовится поставить в Китай по трубопроводу 30 млрд куб. м газа.

Ранее немецкое издание Die Welt, ссылаясь на данные консалтинговой компании Bruegel сообщило, что страны Европейского союза (ЕС) во втором квартале 2024 года импортировали больше газа из России, чем из США.

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