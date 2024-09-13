Цена золота побила очередной рекорд

Цена фьючерса на золото вышла на новый исторический максимум. Об этом свидетельствуют данные площадки Investing.com.

Cтоимость фьючерса тройской унции этого драгоценного металла превысила 2 тысячи 600 долларов. По данным Нью-Йоркской биржи Comex в 12:28 по мск золото стоило 2600,4 доллара.

Ранее, 12 сентября, мировые цены на золото преодолели исторический максимум, поднявшись на нью-йоркской бирже Comex выше 2575 долларов за унцию. Аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов объяснил растущий интерес инвесторов к золоту их опасениями по поводу дестабилизации политической ситуации в США.

Аналитики Goldman Sachs прогнозируют, что в 2025 году золото подорожает до 2,7 тысячи долларов за унцию.